Ericssoni lokulööja teenis rekordilised 279 miljonit dollarit

Ericssoni peakorter Stockholmis Kista linnaosas. Foto: Ericsson

Ericssoni korruptiivsete tehingute kohta USA ametivõimudele infot andnud allikas sai trahvisummast endale 279 miljonit dollarit, mis on uus vihjepreemiate rekord.

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon SEC jagab spetsiaalse raha-vihjete-vastu-programmi kaudu ettevõtetele tehtud trahve vihjeandjatega, seda 2010. aasta Dodd-Franki seaduse paranduste põhjal. Lokulööja võib saada 10-30 protsenti trahvisummast, kui see ületab miljon dollarit. Seni suurim summa anti vihje eest 2020. aastal ja see oli 114 miljonit. Nüüd teatavaks tehtud vihjepreemia on uus rekord.