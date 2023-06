EstBANi president Lev Dolgatsjov astub ootamatult tagasi

EstBAN president Lev Dolgatsjov juhtis äriinglite võrgustikku pea kaks aastat. Foto: Liis Treimann

Pea kaks aastat ingelinvestorite võrgustiku presidendina töötanud Lev Dolgatsjov teatas täna, et astub ametist tagasi.

Dolgatsjov selgitas, et tema fookus on mujale liikumas ja ta usub, et keegi teine, kelle fookus on rohkem selle võrgustiku peal, hakkab seda edasi vedama. „Ma usun, et see otsus tuli kõigile ootamatult,“ rääkis Dolgatsjov ja lisas, et sai ise aru, et tal on aeg lahkuda.