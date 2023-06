Tehnoloogiasektor vedas USA aktsiaturu taas tõusule

Marko Mihkelson: fakt on see, et see ei olnud ainult Wagner

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni arvates näitavad viimaste päevade sündmused Venemaal, et Putinil puudub absoluutne kontrolli riigis toimuva üle ning rahva ükskõikne suhtumine sõjaväemässu annab veelkord kinnituse, et rahvas ja võim on Venemaal totaalselt lahutatud.

