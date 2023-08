Investorid mures: Tesla teeb järjekordseid hinnaalandusi Hiinas

Tesla esifänn müüs aktsiad: hind on nii volatiilne, et pole aega tegeleda

Esimese Tesla omanikul Eestis ja fänniklubi eestvedajal Mario Kadastikul pole enam ammu Tesla aktsiad, kuna nende hind on nii volatiilne, et tal pole aega nendega kaubelda, ning ka üldiselt on tal praegu kauplemise asemel teised prioriteedid.