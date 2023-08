Swedbank vähendas Baltic Horizoni hinnasihti

Baltic Horizoni fondijuht osaku praegusest hinnatasemest: mina ostan!

Fondijuht Tarmo Karotam ütleb, et on ka ise osakuid ostnud. "Ostnud on ka meie grupi suuromanik ja mitu investorit, kellel on suurem kui miljoni euro suuruna osalus meie fondis, ehk potentsiaali nähakse," sõnas Karotam.