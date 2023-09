Artikkel

Jõukad hoiustajad eelistavad pankadele rahaturufonde

Pangad kaotavad oma jõukaid hoiustajaid rahaturufondidele, kes maksavad kõrgemat intressi. Foto: Peter Kneffel

Rahakad investorid otsivad jätkuvalt võimalusi panustada rahaturufondidesse, mis pakuvad kõrgemat tootlust ning see kujutab endast suurt väljakutset pankadele, kes püüavad oma jõukaid kliente kinni hoida.

Rahaturufondid on investeerimisfondid, mis investeerivad lühiajalistesse ja väga likviidsetesse finantsinstrumentidesse, näiteks lühiajalistesse võlakirjadesse, kommertspaberitesse ja muudesse rahaturuvahenditesse. Need fondid on mõeldud investoritele, kes soovivad hoida oma raha turvaliselt, kuid saada samal ajal veidi suuremat tootlust kui tavalisel pangakontol.