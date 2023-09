Apple´i iPhone 15 toob ilmselt kaasa vajaliku, kuid ebamugava muutuse

President riigikogule: ühiskond muutub ega lepi vanal moel valitsemisega

Demokraatia ei ammendu sellega, et parlamendivalimistel on saadud enamus. Valitsevatel erakondadel peab olema võimalus oma programmi ellu viia, kuid see peab toimuma õigusriiki sobival viisil, ütles president Alar Karis riigikogu sügishooaja avaistungil peetud kõnes.

Demokraatia ei ammendu sellega, et parlamendivalimistel on saadud enamus. Valitsevatel erakondadel peab olema võimalus oma programmi ellu viia, kuid see peab toimuma õigusriiki sobival viisil, ütles president Alar Karis riigikogu sügishooaja avaistungil peetud kõnes.