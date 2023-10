Balti börsidel algas kauplemine Läti alkoholitootja võlakirjadega

Läti joogitootja Amber Beverage Group Holding võlakirjadega saab nüüd kaubelda. Foto: Caro / Waechter

Esmaspäeval algas Balti börside võlakirjanimekirjas kauplemine Läti joogitootja Amber Beverage Group Holding võlakirjadega, mille maht on 30 miljonit eurot, teatas ettevõte börsile.

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane intressimäär 7.5% + 3 kuu EURIBOR, intressi makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 31. märts 2027. ABG võlakirjade noteerimine on jätk ettevõtte poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud suunatud võlakirjapakkumisele.