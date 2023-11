Hepsor kasvatas jõudsalt käivet ja kasumit

Vastulause: ellujäämise nimel on mõnikord võlgnevus paratamatu

Rahaga on raske, aga tagatised on meil head ning tunneli lõpus paistab valgus ja see pole rong, mis meie poole sööstab, kirjutab maksuvõla tõttu tähelepanu keskpunkti sattunud arendaja Heiti Salumets vastulauses.

