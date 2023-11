Kasumiprognoos ja dividendiootus lennutasid Ryanairi aktsiat

Ryanairi Boeing. Foto: Ryanair

Ryanairi aktsia kerkis täna Dublini börsil pärast ettevõtte prognoosi tänavu teenitava rekordilise kasumi kohta ja lubadust hakata investoritega seda jagama.

Täne enne börsi avanemist teatas Ryanair, et teenis tänavu aprillist septembrini 2,18 miljardit eurot puhaskasumit, mis on 59% rohkem kui mullu sama ajaga ning ettevõtte senine rekord. Märtsis lõppeva finantsaasta järgmised kuus kuud toovad oodatavalt mõnevõrra kahjumit, nii et kogu finantsaasta tulemuseks prognoosis Ryanair 1,95 miljardit eurot kasumit. See on samuti rekordiline tulemus.