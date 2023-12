Wall Street lõpetas nädala üllatavalt ettevaatlikult

Wall Streetile tõi lõppenud nädal häid uudiseid. Foto: Reuters/Scanpix

Kui kogu nädal räägiti intressitõusude lõpust ning võimalikust langetamisest, siis reedel suhtusid USA suured indeksid neisse uudistesse juba väga rahulikult ning sulgusid üsna nulli lähedal: S&P 500 taandus vähima võimaliku ehk -0,01%, Dow 30 tõusis +0,15% ning Nasdaq edenes +0,35%.

Lõppenud nädal oli USA indeksitele ühtlaselt hea - suurem tõus oli 13. detsembril, kui Fed lõpetas oma tänavuse viimase kohtumise ja andis märku, et intressimäärade tõus on möödas ja kärped võivad tulla. Investorid olid seda hetke mitu kuud oodanud. See tähendas siis lõpuks, et Fedi võitlus inflatsiooni vastu on olnud edukas. Andmed näitavad sama: üldine inflatsioonimäär on järsult langenud 8,9 protsendilt 2022. aastal 3,1 protsendile. Enamik majandusteadlasi eeldab, et see suundumus ka jätkub. Üha enam ollakse üksmeelel, et toimub "pehme maandumine", kus kasv aeglustub ja inflatsioon naaseb järk-järgult, ent kahjustab tööturgu minimaalselt, selgitas Oxford Economics.