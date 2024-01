Kaarel Ots: majandusprognoosid muudavad astroloogia tõsiseltvõetavaks

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots on jätkuvalt ühiskonnakriitiline. Foto: Raul Mee

Laupäeval toimunud investor Toomase konverentsi traditsioonilise avalöögina astus lavale Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots, kes nahutas teiste seas BlackRocki tegevjuhti Larry Finki ning kritiseeris ka taastuvenergia kasulikkust.

Usk. Lootus. Armastus. Need olid sõnad, millega Kaarel Ots oma ettekande sisse juhatas. Ta muheles, et enam kui 30 aastat vana Vennaskonna album on täis ajatuid lugusid sõnumiga, millega võib kirjeldada ka börsi: investorid on täis usku, neil on lootus, et portfell paisuks, ja armastus on niikuinii kõige alus.