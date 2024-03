Krüptovaluutade uued tipud tegid Rain Lõhmusest miljardäri, ühe agaga

Luurekeskus: Vene relvajõud otsivad nõrku kohti Ukraina kaitses

Vene relvajõud on agressioonisõjas Ukraina vastu hoidmas endiselt initsiatiivi ja kuigi operatiivtempo on hakanud eriti maaväe osas tõusma, on operatiivtaktikalised eesmärgid endiselt täitmata, rääkis luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

