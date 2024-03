Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Kuula “Mälupäeva” finaalsaadet! Pinge kerib viimaste minutiteni

Kes võidab mälumängusaate "Mälupäev"? Kaheksast osalenud ettevõttest on järel vaid kaks – põnevas finaalsaates lähevad vastamisi Lennuliiklusteeninduse AS ja OIXIO IT.

