Modera tegi esimeses kvartalis rekordilise tulemuse

Modera juht Raido Toonekurg ning Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Foto: Liis Treimann

Tehnoloogiaettevõte Modera teatas börsile, et esimeses kvartalis suudeti müügitulu viiendiku võrra kasvatada.

First Northil kaupleva Modera müügitulu ulatus selle aasta esimeses kvartalis 651 547 euroni, mida on aasta varasemast 20% rohkem. Tegu on rekordilise kvartalituluga.