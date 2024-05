Artikkel

EKP peaanalüütik: euroalal muutub intresside langetamine järjest tõenäolisemaks

Euroopa peaökonomist Philip Lane ütles, et on järjest kindlam selles, et Euroopa Keskpank langetab juunis intressimäärasid. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Keskpanga peaökonomist Philip Lane’i sõnul on suurenenud tõenäosus, et juunis on oodata esimest intressimäärade langetamist, vahendab Bloomberg.

Euroopa Keskpanga peaökonomist Philip Lane ütles, et hiljutised euroala andmed on olnud piisavad, et teda veenda, et inflatsioon on naasmas 2% juurde. See suurendab ka tõenäosust, et juunis on oodata esimest intressimäärade langetamist, vahendab Bloomberg.