Kohtla-Järvel põleb masinaehitusfirma hoone

Masina- ja metallitööstuse TOPi vaadates oleks nagu põhjust rõõmustada: ettevõtete käive kasvab, üha rohkem arendatakse uusi tooteid ning leitakse uusi eksporditurge, ettevõtjad on tublid ja Eesti tööstus on heas kirjas. Ent Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuhi Triin Ploompuu sõnul on see kõik näilik, sest ettevõtete kasumi söövad ära palgaralli ja elektrienergia hind, mis ei ole konkurentsivõimeline.