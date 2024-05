Dow Jonesi indeks ületas 40 000 punkti piiri

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Reuters/Scanpix

Dow Jonesi tööstuskeskmine indeks kerkis ajaloos esimest korda üle 40 000 punkti taseme kui USA aktsiaturud jätkasid tõusu septembris saabuva baasintressi kärpe lootuses.

Dow Jones oli täna kell 18:30 Eesti aja järgi eilsest 0,3% kõrgemal, 40 020 punkti tasemel. Üks USA peamisi aktsiaturu indekseid on mulluse sama ajaga võrreldes tõusnud 16,2% ja aasta algusega võrreldes 6,1%. Nelja aasta taguse kevadise pandeemialangusega võrreldes on Dow pea et kahekordistunud.