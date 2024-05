Avaldus järgmine märk, et Tesla eemaldub elektriautodest

Tesla viimases aruandes ei ole enam eesmärki tarnida 2030.aastaks 20 miljonit sõidukit. Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Tesla avaldas neljapäeval mõjuaruande, milles saavad veelgi kinnitust märgid, et Tesla on senist suunda muutmas, vahendas Reuters.

Tesla on oma viimases aruandes jätnud välja eesmärgi tarnida 2030. aastaks 20 miljonit sõidukit. See on veel üks märk sellest, et ettevõte eemaldub elektriautodest ning keskendub robottaksodele.