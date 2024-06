Eestlane Chicago finantsmaailma tipus: AI on cool, aga meie jaoks alles algeline

Finantsportaali Barchart presidendi Eero A.Pikati tagasihoidliku kabineti uhkeim element on suurte sarvedega Kanada punasest puust nikerdatud põder. „Tere,“ ütleb põder sisenejatele puhtas eesti keeles. Foto: Jana Saarkoppel

Eestlane Eero A. Pikat on mõjuka finantsplatvormi Barchart president Chicagos, mis on korduvalt äriteel pöördeid teinud ja katsetab nüüd töös AId. „Tehisintellektil on potentsiaal olemas, ta on cool, kuid ta on ikka algeline,“ kõlab Pikati arvamus.

Kui Eestis oleme harjunud, et suures ärihoones leiad enamasti ise tee ettevõtte kontorisse, siis Barcharti kontorisse nii lihtsalt sisse ei saa. Avaras aatriumis kortsutab vastuvõtulaua naine kulme ning teatab, et talle pole sellisest külaskäigust teada antud.