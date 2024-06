Kinnisvaraarendaja ihkab turu taastumist, aga ostjad lahkuvad notarist ikka hapukurginäoga

Kuigi kinnisvaraturult paistab kevadele omaselt märke elavnemisest, ei hellita turuosalised lootust, et algamas on kiire taastumine. Langenud on ka üürihinnad ning pikas plaanis hirmutavad investorit nii sõjahirm kui välismaalaste lahkumine.