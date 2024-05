Hepsor: prognoosi kohaselt peaks tulema rekordkäibega aasta

Nõukogu liige Kristjan Mitt ja juhatuse liige Henri Laks. Foto: Andras Kralla

Neljapäeval toimunud kinnisvaraarendaja Hepsor ASi aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati möödunud majandusaasta aruanne ja pikendati nõukogu liikmete volitusi. Lisaks võeti teemaks ettevõtte senine tegevus Kanada turul.

Hepsori nõukogu liige Kristjan Mitt tõi aktsionäride koosolekul välja, et on näha, et kliendid on leidnud tee tagasi kinnisvaraturule, mis annab põhjuse mõõdukaks optimismiks ka edaspidi.