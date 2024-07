Tagasi 01.07.24, 15:12 Lennukitootja Boeing ostab Spirit AeroSystemsi 8,3 miljardi dollari eest Tehingule andis hoogu juurde jaanuaris toimunud õnnetus, kus õhus oleval lennukil kukkus uks eest ära, mille Boeing oli paigaldanud.

Ettevõte teatas, et nõustus Spiriti eest maksma 4,7 miljardit dollarit, kuid lisaks Spiriti võlgadele kujuneb tehingu hinnaks 8,3 miljardit dollarit.

Foto: Zumapress/Scanpix

Boeing teatas täna, et ostab tagasi raskustes oleva lennukiosade tootja Spirit AeroSystemsi, selgitades, et see parandab tootmise ohutust ja kvaliteedikontrolli.

