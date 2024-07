Tagasi 24.07.24, 10:44 Eesti Pank hoiatab: siinsed kinnisvarafondid võivad jääda kiratsema Eesti kinnisvarafondide varade väärtus on kümne aasta tagusega võrreldes kuuekordistunud, aga lähiajal fondide kiiret kasvu pole oodata, analüüsib ökonomist Raol Kallas Eesti Panga blogipostituses.

Vähenevate kasumite taustal ei pruugi kinnisvaralaenude refinantseerimine kuigi lihtsaks ega odavaks osutuda, hoiatab Eesti Pank. Foto: Shutterstock

Peamisteks börsil noteeritud fondideks on EfTENi kolmas ja United Property Fund ning Baltic Horizon Fund. Eesti Pank toob välja, et siinsete fondide pea kohalt leiab peamiselt refinantseerimisega seotud riskid ehk olemasolevaid laene on samadel tingimustel uute vastu välja vahetada keeruline.

