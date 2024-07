Tagasi 30.07.24, 12:55 Hispaania ja Prantsusmaa oodatust parem majanduskasv seab intresside langetamise löögi alla Prantsusmaa ja Hispaania majanduskasv oli teises kvartalis oodatust suurem. See näitab riikide majanduste vastupidavust praeguse intressimäära tingimustes, vahendab Bloomberg.

Prantsusmaa ja Hispaania majanduskasv on heaks märgiks tervele euroalale. Foto: Shutterstock

Prantsusmaa sisemajanduse koguprodukt kasvas maist juunini 0,3%. Hispaania majandus kasvas 0,8%. Ametnikud ootavad nende numbrite taustal pingsalt euroala inflatsiooninäitajaid, mis avaldatakse kolmapäeval. Majandusteadlased prognoosivad, et euroala hinnatõus jääb juulis 2,5% tasemele, mis on märgatavalt kõrgem kui EKP 2%-ne eesmärk. Viimasele ligemale liikumine on muuhulgas euribori mõjutavate baasintressimäärade langetamise põhieelduseks.

