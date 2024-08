Tagasi 28.08.24, 17:00 Buum nurga taga? ELi sund hakkab biokütuste aktsiaid üles pumpama Kohalikud ja taastuvalt toodetud kütused pidid aitama Euroopal ja Põhja-Ameerikal teha rohepööret ning päästma maakera kliima. Nüüd vajavad nende tootjad hoopis ise päästmist. Appi tõttas Euroopa Liit, mis sunnib lennuettevõtjaid biokütustele üle minema. Võitjateks on biokütuste aktsiad.

Buum nurga taga? ELi sund hakkab biokütuste aktsiaid üles pumpama Foto: Bulent Camci / Shutterstock

Kogu uue sajandi on arenenud tööstusriigid üritanud juurutada taastuvatest energiaallikatest toodetud kütuseid. Kõigepealt selleks, et olla valmis ajaks, mil naftat enam sedavõrd palju pole. Siis aga selleks, et vähendada fossiilkütuste tarbimist ja siduda kasvuhoonegaase ning vältida maakera edasist soojenemist. Transpordi heitmete vähendamiseks tuleb kas kärpida reisimist või vahetada kütust ja et esimene ei tule kõne allagi, on kõik pingutused suunatud kütuste keskkonnasõbralikumaks muutmisele.

