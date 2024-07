See, et paljudel brittidel, soomlastel või sakslastel on kinnisvara ka muudes riikides, ei üllata kedagi. Need rahvad pole pidanud Vene okupatsiooni all elama, vaid said rahus oma rikkust kasvatada. Nüüdseks on ka eestlased järele jõudnud ja kinnisvara omamine välismaal on üha rohkematele kaasmaalastele jõukohane.