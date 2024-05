Äripäeva korterijaht Hispaanias: "Kui sa kohe ei otsusta, on juba hilja!"

Malaga on džungel, kus hindadel pole mingit loogikat, ütleb Valeria, kohalik maakler. Äripäeva ajakirjanikud kirjutasid talle kinnisvarakuulutuse peale ja palusid endale Malaga uusarenduses korterit näidata. Aprillist on kulunud napid kümme päeva, kui Calahondas asuv kinnisvarabüroo Keys Property Group on juba lukku löönud kolm diili. „See on aus tulemus. Kui tuleb sel kuul veel kolm tehingut lisaks, on hästi,“ ütleb büroo omanik Jonathan Smyth.