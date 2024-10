Hiina valitsuse majanduse elavdamise plaanist tulenev aktsiaralli on kaasa toonud suure optimismi, mis levib ka muu maailma turgudele. Samas ei hõiska kõik majandusanalüütikud ning ohu märke toovad välja paljud.

Möödunud aasta novembris Šveitsi panga Lombard Odieri investeerimisjuhiks asunud Michael Strobaek kirjeldab, et esimese tööülesandena müüs ta maha kõik Hiina investeeringud. Ka nüüd, pullituru olukorras , hindab ta tehtud otsust õigeks. „Kahtlen, et neil meetmetel , mida Hiina valitsus rakendab, on pikaajaline jätkusuutlik mõju nii aktsiaturule kui ka majandusele.“