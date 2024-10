Tagasi 08.10.24, 10:00 TextMagicu müügitulu tõmbus kolmandas kvartalis koomale Aasta varasemaga võrreldes langes tehnoloogiafirma TextMagicu käive kolmandas kvartalis, kuid kolme kvartali peale kokku näitab ettevõte veel kasvu.

TextMagicu asutaja ja juht Priit Vaikmaa (börsikella helistamas) saab aktsiakapitali vähendamisest tulevast rahast suure osa omale. Foto: Andras Kralla

Grupi müügitulu oli kolmandas kvartalis 3,6 miljonit eurot, mida on 9% vähem kui aasta varem. Siis teenis börsifirma müügitulu 3,9 miljonit eurot. Aasta algusest septembri lõpuni on TextMagic teeninud 11,4 miljonit eurot müügitulu, mida on aasta varasest 6% rohkem.

