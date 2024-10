Tagasi 14.10.24, 21:25 Orkaan Milton kergitas apelsinimahla hinna rekordi lähedale Florida apelsiniistandusi rüüstanud orkaan Milton pani apelsinimahla hinna börsil tõusma rekordtaseme lähedale.

Apelsiniistanduse tööline Floridas. Foto: Reuters/Scanpix

Üks New Yorgi toorainebörsil kaubeldavaid põllumajandussaadusi apelsinimahl on pärast orkaan Miltoni maabumist Floridas kiirelt hinda läinud. Täna tõusis apelsinimahla naela (0,45 kg) hind New Yorgis 3,12% 4,9415 dollarini. Koos reedese tõusuga on apelsinimahl kallinenud 7,7%.

