Tagasi 17.10.24, 12:52 Telekomiettevõtete tulemused näitavad paranemise märke Soome telekommunikatsiooniseadmete tarnija Nokia teatas neljapäeval, et kolmanda kvartali tegevuskasum tõusis tänu kulude kärpimisele 9%. Sarnaselt konkurent Ericssoniga nähakse taastumise märke.

Pärast tugevate tulemuste avaldamist on Ericssoni aktsia kasvanud üle 10%. Foto: Zumapress/Scanpix

Nii Nokia kui ka Ericsson teatasid, et Põhja-Ameerikas on pärast aastatepikkust nõudluse nõrkust hakanud ilmnema kasvu märke. Samas on Nokia turuosa kahanenud pärast lepingute lõppemist Verizoni ja AT&Tga.

