Tagasi 18.10.24, 12:04 Apple’i kasvavat müüki Hiinas ohustab konkurentsilaine Septembris välja tulnud iPhone 16 on seni oma eelkäijat müügiga edestanud, kuid nüüd võib mudelit ohustada aasta lõpus tekkiv konkurentsilaine.

Septembris välja tulnud iPhone 16 on seni Hiinas populaarseks osutunud. Foto: Imago/Cfoto/Scanpix

Hiinas on müük esimese kolme nädalaga kasvanud 20 protsenti, võrreldes 2023. aasta mudeliga, kirjutab Bloomberg. Apple’i jaoks on see hea märk, arvestades, et firmal oli sel aastal raskusi turul haarde saavutamisega.

