Tagasi 10.09.24, 02:38 Apple’i telefonide AI-põlvkond Wall Streeti ei võlunud Esmaspäeval tutvustatud uus iPhone’ide põlvkond, mis sisaldab ka tehistaipu, ei liigutanud Apple’i aktsiat Nasdaqil kuigivõrd.

Apple’i esmaspäevase tehnoloogiaürituse “Glowtime” külaline uut iPhone’i proovimas. Foto: AFP/Scanpix

Apple’i järjekorras 16. põlvkond telefone sisaldab Apple’i uut kolmenanomeetrise tehnoloogiaga A18 protsessorit, mis on ettevõtte teatel viie tuumaga ja 30% kiirem kui iPhone 15 protsessor. iPhone 16 telefonid on samuti suuremad kui eelmine põlvkond ja neil on suurema lahutusega kaamerad.

