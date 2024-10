Tagasi 29.10.24, 21:25 McDonald’si tulemused jäid ootustele alla Maailma suurima kiirtoidurestoranide keti McDonald’s müük jäi kolmandas kvartalis Wall Streeti ootustele alla, kuna nõrgad olid tulemused rahvusvahelistel turgudel, nagu Prantsusmaa, Hiina, Ühendkuningriik ja Lähis-Ida, vahendas Yahoo Finance.

Müük McDonald’si restoranides langes eelmises kvartalis 1,5%. Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Teisipäeval avaldatud tulemustest selgus, et müük restoranides, mis on olnud avatud vähemalt 13 kuud, langes 1,5%, mis on analüütikute prognoositust halvem. Ettevõtte jaoks on helge koht USA, kus oli kasv 0,3%.

