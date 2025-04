Raadiohommikus: tollitorm börsil, uued ärivõimalused ja Isamaa karm uudis

Keskkriminaalpolitsei uurib Isamaa erakonna võimalikku ebaseaduslikku rahastamist. Delfile teadaolevalt on uurimine seotud Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsillaga. Ärimehe tegutsemisest Isamaa lähedal on palju kirjutanud Äripäeva ajakirjanik Mari Mets, kellega hommikul avame, millistel viisidel on ettevõtja erakonnaga rahaliselt seotud.

Äripäeva “Elu ja edu” rubriigi toimetaja Linda Eensaar intervjueeris seitset Eesti noort kunstnikku. Kui palju eestlased üldse kunsti ostavad ja kuidas tunda ära kunstiteos, millest võib pensionisammas saada?

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgnevate saadetega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas saates tuleb seekord juttu palju kõneainet pakkunud Draamateatri tüki “Rahamaa” piletimüügist, Tallinna tänavatel vuravatest punastest pisimopeedidest ja võimalikust Isamaa kriminaalmenetlusest.

Samuti lahkame Eesti riskiinvestori vangiminekut, kinnisvarabüroo lagunemist ja nädalat kandnud kohtuotsusest, mis pani mitu hoopi EKRE-le. Ka peatume USA tariifidel, mis hakkavad Eesti ettevõtjate elu muutma.

Saates arutlevad ajakirjanikud Marge Ugezene ja Pille Ivask, saadet juhib Stiine Reintam.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Keskendume vaimsele tervisele. Esitamisele tulevad ettekanded veebruaris toimunud 25. Gaselli Kongressilt.