Tagasi 02.04.25, 09:34 Autosalonge ähvardab müügi langusest suuremgi probleem Autode müüginumbrid on automaksueelse buumi järel jätkuvalt väiksed, kuid suuremat probleemi võib autosalongidele tekitada hooldust ja remonti küsivate klientide vähenemine, rääkis Auto Bassadone tegevjuht Veiko Karu.

Auto Bassadone OÜ tegevjuht Veiko Karu Foto: Andras Kralla

Praegu käivad teeninduses hoolduses sõidukid, mis on ostetud väiksemate müükidega koroonakriisi aastatel, kuid varasematel tavapärastel aastatel müüdud autod on saamas nii vanaks, et enam ametlikku hooldusesse ei jõua, selgitas Karu.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Karu, kui olulise panuse hooldus ja remont automüüjate tulemustele annab. Samuti tegi ta ülevaate, kui palju on aasta esimesel kolmel kuul autode müüginumbrid kukkunud ja prognoosis, kuidas autoturg tänavu liigub. Juttu tuli ka koondamistest, sooduskampaaniatest ja sellest, milliseid autosid eelistatakse.

Küsis Martin Teder.