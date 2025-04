Eksperdid jagavad nippe USA heitlikul turul ellu jäämiseks

Aasta investor Lev Dolgatsjov ja Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik näevad, et parem tootlus võib tänavu tulla muu hulgas Baltikumi aktsiatest.

“See, et Ameerika turud langevad, ei ole minu jaoks üllatus. Aga see, et raha voolab Euroopa aktsiatesse nii suure hooga, tuli küll üllatusena,” ütles Lev Dolgatsjov