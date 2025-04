Tagasi 03.04.25, 18:45 Aitab odavatest postritest: eestlased janunevad kohaliku kunsti järele Galeristid ja kunstnikud tajuvad kasvavat huvi Eesti kunsti vastu ja soovi omale kunsti osta. See on kunstnikele, kes alles mõni aasta tagasi kooli lõpetasid, parajalt ootamatu, kuigi hea uudis.

Noored silmapaistvad kunstnikud, kelle Äripäev asjatundjate abiga üles leidis, muidugi asja raha pärast ei tee. “Minu silmis pole mu kunst muidugi kaup, mida parseldada,” lausub näiteks Alo Valge . Aga kui kümme aastat tagasi müüs ta oma kunsti 20 euro eest, siis sel kevadel osteti tema maal juba 20 000 euroga.

Kes on need noored kunstnikud, kelle teosed võiksid aja jooksul veel enam hinda minna ning keda võiks kunstihuviline silmas pidada? Äripäeval aitas mõned neist kunstnikest üles leida hulk eksperte, sealhulgas Põhja- ja Baltimaade noorte kunstnike loomingule pühendatud NOBA keskkonna eestvedaja Andra Orn. Valikut aitasid teha erinevad galeriid, nende seas Allee Galerii, Poco kaasaegse kunsti muuseum koos kunstikoguja Linnar Viigiga. Eesti Kunstiakadeemia st ütles sõna sekka kunstnik ja õppejõud Jaan Toomik.

Liisi Örd: loodust maalida on tegelikult julgustükk, mida ei tohiks kergelt võtta

Tartu kunstnik Liisi Örd arvab, et tema kunst võiks olla vaatajale vabastav tasakaalu pakkuja. Foto: Erakogu

LIISI ÖRD (1984) Kodu: Tartu Kunstiharidus: Tartu Ülikooli maaliosakond, magister Läbivad võtted: autoritehnikas maastikumaalid Olulised teemad loomingus: vaimne tasakaal, sisemaailma mõju Suurim unistus: oma kodu looduses, jõe ääres

„Minu maalid on aja jooksul nii raskeks muutunud, et ma ei jaksa neid enam tõstagi.“ Tartu maalikunstnik Liisi Örd kirjeldab enda maalimisviisi autoritehnikana.

Tõesti, Örd kasutab õlivärvi nii, et tema loodusmaastikud on lausa reljeefsed, et mitte öelda nad mõjuvad tõeliselt ruumiliselt. Mulje jääb liikuvast ja hingavast pildist, aga põhjusega, sest Örd ütleb, et teda on mõjutanud maailmakuulus videokunstnik. „Kooliajast jäi mul sügav jälg, sest mul oli õnn kogeda näitusel Bill Viola loomingut. Mõjus just tema esteetika ja vaimne kool, kuidas ta teemasid avab,” kirjeldab Örd.

“See oli julgustükk loodus oma suunaks võtta, ma ei suhtu sellesse sugugi lihtsalt. Loodus on ise nii mõjus, et sul pole mõtet seda kunstis kasutada, kui tehniliselt jõud üle ei käi,” tunnistab Örd.