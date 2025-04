Tagasi 03.04.25, 09:52 Peeter Koppel USA tariifidest: see on õudne ja see pole veel läbi USA president Donald Trump lajatas oma kaubanduspartneritele tariifid kõvasti hullemas ulatuses, kui seni eeldatud kõige hullemate stsenaariumite pealt võis oodata, rääkis majandusanalüütik Peeter Koppel.

Majandusanalüütik Peeter Koppeli hinnangul liigutakse kaubanduspoliitikaga tagasi 19. sajandisse. Foto: Liis Treimann

“Kui vaadata ka seda, et mismoodi on turud öö jooksul liikunud ja kuskohas futuurid hetkel on, siis eks see ole paras šokk selgelt enamikule turuosalistele,” rääkis Koppel. Ta märkis, et see alles selgub, kas tariifidega õnnestub tööstust tagasi Ühendriikidesse meelitada, kuid igal juhul toob see praegu globaalsetele tarneahelatele palju pahandust.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis selgitas Koppel, mis probleeme USA tariifidega lahendada loodab, kuidas tollitariifid tarbijaid ja tarneahelaid mõjutama hakkavad, ning prognoosis, kuidas võivad kaubanduspartnerid USA sammule vastata.

Samuti rääkis Koppel, mis võiks investoritele praeguse aksiaturgude languse taustal lohutust pakkuda. Juttu tuli ka kullakaevandajate aktsiatest ja kulla hinnast, mis on end Koppeli sõnul traditsioonilistest mustritest lahti rebinud.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.