Tagasi 18.11.24, 19:03 Soome börsianalüütikud: mis võib vallandada USA turgudel järsu hinnalanguse? Mis hakkab USA turgudel toimuma peale Donald Trumpi vannutamist presidendiks ning kas peaks just investeerima USA aktsiatesse või hoopis hoiduma sellest? Kauppalehti korraldatud debatil osalesid Soome tunnustatud börsianalüütikud.

USA turgudel on igal juhul oodata volatiilsuse suurenemist. Foto: Reuters/Scanpix

„Häid aktsiaid ei saa börsilt odavalt osta,” alustas OP-i peastrateeg Lippo Suominen ning jätkas, et aktsiaturg on ju tervitanud Donald Trumpi valimisvõitu. Siiski jätkas ta hoiatusega, et jutud kõrgetest imporditariifidest teevad palju muret.