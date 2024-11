Tagasi 19.11.24, 13:20 USA võimud suruvad Google’it oma veebilehitsejat maha müüma Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium surub tehnoloogiagiganti Google’it müüma maha veebibrauserit Chrome, kirjutab Bloomberg.

USA võimud võitlevad Google’i monopoliga ja otsivad võimalusi, et tehnoloogiahiiu äri tükeldada. Foto: imago images/Scanpix

Maailma populaarseim veebibrauser Chrome on Google’i reklaamiäri jaoks ülimalt oluline. Google näeb Chrome’i kasutajate tegevust ja kasutab neid andmeid, et teha sihitult reklaame ‒ see toob Google’ile suurema osa tulust.