Tagasi 03.12.24, 11:00 Vandeadvokaat Anne Veerpalu julgustab idufirmasid. “Sul on midagi, mida investor tahab – ära ennast alaväärtusta” Vandeadvokaadist ettevõtja Anne Veerpalu kutsub investorid korrale ning julgustab idufirmasid oma väärtust nägema – see laieneb ka naisadvokaatidele, kelle nähtavuse edendamist kutsub Veerpalu oma pärandiks.

Anne Veerpalu usub, et idufirma asutajal peab olema julgust investorilt vastu nõuda. Foto: Eesti Advokatuur

Start-up’ide ehk idufirmadega kaasnevad riskid, ootused ja võimalused, kuid samaaegselt ka keerulised suhted asutajate ja investorite vahel. Veerpalu sõnul need suhted süvenevad ja muutuvad mitmetahulisemaks proportsionaalselt investeeritud kapitali suurenemisega. Mida suuremad summad on mängus, seda nõudlikumad on osanike lepingud, mis sunnib asutajaid juba algusest peale pikaajaliselt planeerima.