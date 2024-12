Tagasi 18.12.24, 18:40 Kitsikuses Porsche perekond plaanib Volkswageni tehaseid sulgeda Rahalistesse raskustesse sattunud Porsche-Piechi perekond, kes on autokontserni Volkswagen enamusaktsionär, plaanib sulgeda mitu Volkswageni tehast Saksamaal, kuna see aitaks perekonna suurt võlakoormat kergendada.

Hiina tootjad astuvad Saksa autootjale kannale. Foto: Reuters/Scanpix

Porsche-Piechi perekond loobuks seega oma traditsioonilisest hoiakust vältida kokkupõrkeid Volkswageni võimsa töötajate nõukoguga, kirjutab Financial Times. Lehe allikate sõnul on perekond viimastel juhatuse koosolekutel selgelt välja öelnud, et nad peavad vajalikuks ettevõtte ümberkorraldamist, et tagada pikaajaline konkurentsivõime.