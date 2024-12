Tagasi 23.12.24, 13:17 LHV ajas investorid pahaseks, kuid lahendas asja ära Investor Aleksandr tunneb pahameelt, sest Leedu ettevõte jaotas täismärgitud võlakirjad laiali baasmahu märkijatele ning ilma jäänud investorid pidid ikka teenustasu pangale maksma.

LHV tuli investoritele vastu ja maksis märkimistasu tagasi. Foto: Liis Treimann

Aleksandr leiab, et märkimisperioodil börsile kordusteadete saatmine, kuigi baasmaht on täis märgitud, ning sel ajal teenustasu põhjuseta korjamine on investorite petmine. LHV teatas, et maksab märkimistasu nendele investoritele tagasi, kes võlakirju märkida ei saanud.