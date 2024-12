Tagasi 31.12.24, 18:00 “Nagu paha unenägu: nii kui oled ostnud, hakkab langema.” Hobiinvestorid avasid kaarte Äripäeva raadios rääkisid sügishooajal oma võitudest ja kaotustest laial spektril tegutsevad erinevad inimesed, keda võib iseloomustada ühisnimetajaga hobiinvestor.

Rao Heidmets. Foto: Stanislav Moškov / Õhtuleht / Scanpix

Filmirežissööri ja produtsendina tuntud Rao Heidmets on 30 aasta jooksul ostnud muu hulgas nii Hansapanga kui ka LHV aktsiaid, kuid tunnistab, et suurte tõusude kõrval on olnud ka märkimisväärseid langusi.