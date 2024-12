Tagasi 19.12.24, 09:33 Tippjuht ajab edukat üüriäri Värskelt Salvestit juhtima läinud Jaanus Aal tegutseb aktiivselt ka investorina. Lisaks börsidele panustab tippjuht ka kinnisvaraturule.

Salvesti juht Jaanus Aal on tippjuhina töötanud näiteks Enics Eestis ja Viljandi Uks ja Aknas ning hakkas sügisel vedama Salvestit. Foto: Raul Mee

Aal avas Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et sunnib end igal kuul ostma juurde S&P 500 indeksit ja igal aastal lisab ta oma portfelli uue korteri.

Aal rääkis lähemalt kinnisvara üüriäriga seoses, et kuigi kõrged intressimäärad on mõjutanud tema tootlust, on ta läbi teinud riskiplaani, kui euribor liigub 4-5 protsendini. "Selle riski piires sain hakkama," märkis ta.

Tippjuhi sõnul on tema üürikorterite äri endiselt ka praegu rahavoolt positiivne.

Jaanus Aali intervjueeris Lauri Leet.