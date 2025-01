Trumpi esimesed otsused tõid aktsiaturgudele üllatava pöörde

ST Sisuturundus 23.01.25, 12:25

Kinnisvaraturul on mitmeid põnevaid riike, kuhu Eesti investorid on oodatud. Üks selliseid linnu on Dubai. Kiirelt kasvav linn ja lisandunud elanikkond annab kinnisvarasse investeerijatele põhjust rõõmustamiseks, ütles Skover Kinnisvara OÜ juht Sanders Skorik.