Tagasi 23.01.25, 17:00 Peeter Luikmel: oleme hämmastava majandusliku eksperimendi keskel Esmaspäeval ametisse vannutatud Donald Trump ei raisanud hetkegi ja kehtestas juba esimesel ametipäeval mitukümmend presidendimäärust. Lisaks ähvardas ta lähimaid kaubanduspartnereid tollitariifidega.

Donald Trump tollipoliitika esimene avang oli Kanada ja Mehhiko vastased ähvardused. Foto: AP/Scanpix

Veebruari alguses võib oodata esimesi suuremaid otsuseid tollitariifide kehtestamisel, kui Trump peaks teoks tegema Kanada ja Mehhiko vastu tehtud ähvardused. Niisamuti on õhus võimalus, et sama toimub Hiinaga, ehkki Pekingi suunal jäid hoiatused esialgu tagasihoidlikumaks.

„Tollide läbirääkimise faasis võib suuri arve välja hõigates juhtuda see, et Hiina jüaan nõrgeneb liiga palju," selgitas Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse juhataja Peeter Luikmel "Äripäeva arvamusliidri" saates. Luikmeli sõnul tähendab see, et hiinlaste valuuta võib juba ennetavalt tollidega kohaneda ja seekaudu ei lahene kaubandusbilansi tasakaalutus.

Ent see on vaid osa suuremast probleemist, sest sisuliselt püüab Trump lahendada kaht ühtteist välistavat poliitikat – ellu viia lubadust piirata immigratsiooni ja pakkuda samal passiga ameeriklastele odavamaid kaupu.

„Selleks, et toota odavalt, on vaja odavat tööjõudu. Selleks, et USA ülekuumenenud tööturu tingimustes seda tekitada, on vaja sisserändajaid, mis aga läheb vastu Trumpi immigratsioonivastasusega," ütles Luikmel.

„Selle kõige koondmõju on kõrgem palgatõus, mis ohustab Ühendriikide konkurentsivõimet just väliselt. Siseriiklikult on see, kui kõrge hinna eest keegi õlut serveerib, puhtalt kokkuleppe küsimus," lisas ta.

Intervjuus selgitas Luikmel, milline on mõju Euroopale, kui suurt riigivõlga andestab turg Ühendriikidele ja millist rolli mängib selles kõiges tehisintellekt.

„Me oleme hämmastava majandusliku eksperimendi keskel. Ma ütleks, et midagi sarnast nägi maailm siis, kui Nikita Hruštšov hakkas maisi kasvatama.“

Intervjueeris Indrek Lepik.