Tagasi 27.01.25, 22:26 Tesla kaebas ELi tollid Euroopa kohtusse Tesla kaebas Euroopa kohtusse tollitariifid, mida rakendas Euroopa Liit Hiinas toodetud autodele.

Uued Teslad autotootja müügiesinduses Beijingis. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa kohtu teatel andis avalduse kohtusse Tesla Shanghai tütarettevõte, vahendas Financial Times. Enne Teslat on tollitariifid kohtusse kaevanud mitu Hiina autotootjat ja ka BMW, kel on Hiinas tootmisüksus.